صناع «حكاية روليت» في ضيافة برنامج «معكم» مع منى الشاذلي.. غدا الجمعة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غدا الجمعة، من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة cbc، صناع «حكاية روليت»ن التي أذيعت ضمن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» على القناة بطولة نضال الشافعي ونجلاء بدر.

وخلال اللقاء، يتحدث الفنان نضال الشافعي، حول التجربة وعن تعاونه في «حكاية روليت» مع نجلاء بدر، الذي كان أشبه بمباراة في التمثيل، وأن التجربة كانت أشبه بتجارب المسرح، كما أنها تصلح للمعالجة كفيلم سينمائي.

مباراة تمثيل في «حكاية روليت»

من جانبها، تتحدث الفنانة نجلاء بدر عن استعدادها للدور، وكيف أرادت أن تلعب دور الممثلة بشكل طبيعي وإنساني بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد، إذ لم تعمل على رسم شخصية «شيرين زاهر» بشكل خاص وأنها تركت نفسها للدور.

أما المخرج معتز حسام، فيشير إلى تجربة تقديم الحكاية في خمس حلقات فقط، وكيف جعل الموضوع أشبه بالفيلم السينمائي الطويل أكثر من كونه مسلسل، بينما تتحدث المنتجة مها سليم، أيضا عن التجربة بشكل عام، وكيف أن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، مختلفة تماما عن بعضها البعض من حيث الأفكار والأبطال وطريقة تناول الأحداث، وهو ما ساهم في نجاح الحكايات بشكل كبير.