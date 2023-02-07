أبطال فيلم «المطاريد» في ضيافة برنامج «معكم منى الشاذلي».. الخميس المقبل

يحل ابطال فيلم «المطاريد»، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، على قناة «CBC»، من بينهم، الفنان أحمد حاتم، والفنانة تارا عماد.

وخلال الحلقة يتحدث أحمد حاتم، عن الانتعاشة الفنية التي يعيشها مؤخرًا والأعمال التلفزيونية والسينمائية التي قدمها، وآخرها فيلم «المطاريد»، الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائي، أما تارا عماد التي تشاركه بطولة الفيلم، فتتحدث عن تفاصيل التعاون بينهما، وكواليس تصوير الفيلم، والمشروعات التي ستجمعهما مستقبلًا.

تفاصيل حلقة أبطال «المطاريد» في برنامج «معكم»

ويشارك حاتم وتارا، في الحلقة عدد من أبطال «المطاريد»، هم مصطفى غريب ومحمد السويسي وأحمد جمال، وفي جو من البهجة والفرح يتنافس الجميع في مسابقات وألعاب تلفزيونية داخل ستديو «معكم».

3 ملايين جنيه لـ «المطاريد» في دور العرض السينمائي

طرحت الشركة المنتجة لـ«المطاريد»، الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 25 يناير الماضي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت حاجز الـ3 ملايين جنيه منذ بداية عرضه، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد حاتم، تارا عماد، إياد نصار، محمد محمود ومحمود الليثي، تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.