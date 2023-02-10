«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم: ثلوج بسانت كاترين وجبل موسي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ تكون بالسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بفرص تتراوح حتي نسبة 40 %.

وترصد «الوطن» وفق الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، ، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم، ستكون بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة خفيفة قد تصل إلى متوسطة على فترات متقطعة، والسواحل الشمالية الشرقية، بنسبة حدوث 40 % تقريباً.

أماكن سقوط الأمطار اليوم.. حالة الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً عل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويميل إلى البرودة على السواحل الشمالية، والدفء على جنوب سيناء والصعيد، ويشهد وجود برودة ليلاً على شمال البلاد حتي نصل إلى القاهرة الكبرى، يكون شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء، ومن بين أماكن سقوط الأمطار اليوم، قد يكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين.

حالة السحب اليوم على كافة أنحاء الجمهورية

وأضافت أن السحب ستكون غائم جزئياً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون السحب مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم

- القاهرة الكبرى - العظمي 18، والصغرى 10.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء - العظمي 18، والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري - العظمي 17، والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية - العظمي 17، والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر- العظمي 23، والصغرى 14.

- شمال الصعيد - العظمي 20، والصغرى 07.

- جنوب الصعيد - العظمي 24، والصغرى 11.