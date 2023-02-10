«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية على أغلب المحافظات.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، ونتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

درجات الحرارة مازالت منخفضة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية لمياء حمدين، أنّ درجات الحرارة مازالت منخفضة، وهناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اليوم، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهذا ما سيجعلنا نشعر بالدفء وحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن درجات الحرارة وأرقام درجات الحرارة مازالت منخفضة.

أجواء مائلة للبرودة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء في فترة النهار على المناطق في السواحل الشمالية، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون معتدلة إلى مائلة للبرودة نهارا، ومائلة للدفء على جنوبي سيناء والصعيد.

وأكدت، أنه خلال فترات الليل مازالت درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 9 و10 درجات، وتنخفض في بعض المناطق إلى 8 درجات، وتصل إلى 5 درجات في بعض مناطق شمال الصعيد.