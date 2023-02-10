«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 10

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيس بوك»، استمرار سقوط فرص سقوط الأمطار، اليوم، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء، وأنّ درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى تسجل 10 درجات مئوية.

استمرار البرودة على كافة أنحاء الجمهورية

وأوضحت الهيئة، أنّ طقس اليوم، سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن برودة الطقس ستظل مستمرة على كافة الأنحاء خاصة ليلاً وتبقى درجات الحرارة ثابتة دون تغيير ملحوظ بها خلال الفترات المقبلة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى اليوم، 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد 20 درجة مئوية، وجنوب سيناء 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 فبراير، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق الأرصاد الجوية، جاءت كالتالي:

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 09

- بنها 18 - 10

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 17 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 18 - 0

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 17 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 17 - 10

- رفح 17 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 14 - 05

- كاترين 13 - 03

- الطور 20 - 09

- طابا 17 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16 - 12

- مطروح 16 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 22 - 13

- مرسى علم 23 - 13

- شلاتين 22 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 20 - 7

- أسيوط 21 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 23 - 9

- الأقصر 24 - 8

- أسوان 24 - 10

- الوادي الجديد 23