إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» بالبحيرة (أسماء)

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك على الطريق الزراعى، أمام كوبرى بولاد مركز أبو حمص بنطاق محافظة البحيرة اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق دائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من « يوسف.ع.إ» 60 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، « عزيزة.ص.ع» 38 سنة، مقيم أبوحمص، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الحوض، «عبدالرحمن.ا.م» 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليمنى، «عماد.ح.ع» 39 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر وجرح بالوجه.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى أبو حمص العام؛ لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وجارٍ المتابعة مع المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.