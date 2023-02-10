«النقل الدولي»: مدينة طربول اللوجستية من أهم المشروعات القومية في مصر

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة تسعى لإقامة العديد من المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي تعمل على تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات نهائية للطرح على المستهلك مباشرة، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية وتوافرها في الأسواق بأسعار منخفضة، لهذا قررت الحكومة إقامة مشروع مدينة طربول، الذي يعد من أهم وأكبر المشروعات القومية الواعدة، التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها في الوقت الحالي، حيث يعد المشروع نقلة نوعية ضخمة لتنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية الهامة في مصر.

«السمدوني»: «طربول» نقلة نوعية لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية الهامة في مصر

وأضاف «السمدوني»، في بيان صادر عن الغرفة اليوم الجمعة، أن «طربول» مدينة صناعية متكاملة تضم 12 منطقة صناعية، ومنطقة تجارية ومنطقة سكنية، وفندقية، بإجمالي 15 ألف منشأة صناعية، بمساحات تتراوح من 500 إلى 40 ألف متر مربع.

وأوضح سكرتير شعبة النقل الدولي، أن المدينة تضم مناطق صناعية بأنشطة مختلفة منها «مدينة البناء والتشييد، والرخام، وإعادة التدوير، ووادي الغذاء، ومدينة طبية، ومستودعات لوجستية»، ومن المخطط تنفيذها على 6 مراحل خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تصل تكلفتها إلى 3 مليارات جنيه على مساحة 7500 فدان وتستهدف استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات.

تريليون جنيه حجم استثمارات مدينة طربول المتوقع

وتوقع السمدوني، أن يصل إجمالي استثمارات مدينة طربول إلى تريليون جنيه، وهي تكلفة أعمال البنية التحتية والإنشاءات والمصانع والمعدات، حيث يعد المشروع مدينة صناعية متكاملة توفر جميع الاحتياجات للمصانع والمستثمر الصناعي، وبما يحقق خطة مصر التنموية.

كما أكد على أنَّ مدينة طربول ستضم سوق جملة على مساحة 1,2 مليون متر مربع، على غرار الأسواق العالمية، وتوفر أكثر من 675 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن فرص العمل غير المباشرة.

المناطق اللوجستية تختزل دورة سلاسل الإمداد وتوفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية

وقال «السمدوني»، إن مدينة طربول تأتي ضمن خطة الدولة التي تنفذها بقوة للتوسع في إقامة المناطق اللوجستية، وسوف تساهم في تنظيم حركة التداول وتخزين السلع الغذائية، موضحا أن المرحلة الأولى من مدينة طربول تتضمن (سوق الجملة، ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة).

وأضاف أن مدينة طربول نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية إلى جانب التخطيط لإنشاء وادي الغذاء، الذي يضم عددا من الصناعات الغذائية وسوقا كبيرا للخضر والفاكهة، من خلال إقامة مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، لضمان سلامة المنتجات، ووصولها للمستهلك بجودة عالية، وتتضمن «مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تجميد، وأنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارية متعددة».

وتابع، موضحا أن المشروعات في المناطق اللوجستية، تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس على مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة، كما أنها تعد آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية.