استعدادات مكثفة لإنشاء شبكة من المواني الجافة والمناطق اللوجستية

جهود حثيثة تبذلها الدولة، للتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم حركة التجارة المصرية وزيادة الصادرات وتعظيم أداء الموانئ المصرية وتحسين كفاءة النظام اللوجيستي للدولة، ضمن المخطط الشامل لربط الموانئ البحرية بشبكة من المناطق اللوجستية وما يستتبع ذلك من زيادة في الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تدفقات العملة الصعبة والمساهمة في زيادة الناتج القومي.

مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ البرية والجافة

ووقعت هيئة الموانىء البرية والجافة وتحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة وهي شركات «مصر أوروبا للتنمية الصناعية - الشرق الأوسط للتطوير ميراد - لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية» مذكرة تفاهم، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم.

تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة

ووفقا لتقرير الهيئة، تنص المذكرة على قيام التحالف بإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم التي ستقام على مساحة 700 فدان بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى والتي تبلغ مساحتها نحو 21 فدانا والتي تم إنشائها من قبل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والتي تتكون من عدد 10 مخازن 24 ثلاجة، وحيث سيساهم مشروع المنطقة اللوجستية في تشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا وشمال أفريقيا وتنفيذ أعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئة والتغليف والتخزين وإعادة التوزيع ومعارض المنتجات المصرية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

التوقيع يأتي في إطار إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يبلغ عددها 15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، كما أن التحالف وضع خطه تمويلية أوروبية للمشروع عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وتنمية صناعية عن طريق توطين صناعات هندسية وغذائية وهدفها الأساسي التصدير لدول الشمال الإفريقي ووسط إفريقيا وأوروبا عن طريق ميناء جرجوب البحري ما يساهم في خلق محور لوجيستي متكامل يعمل على المساهمة في عمل تنمية حقيقيه بالاشتراك مع كبرى الشركات الأجنبية في المجالات الصناعية والغذائية.