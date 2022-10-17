قصواء الخلالي: مصر القديمة أسست لفكر الدولة المدنية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الجزء الثاني من موسوعة مصر القديمة للمفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن تطرق إلى مدنية الدولة المصرية، مشددةً على أن مصر هي التي أسست لفكر الدولة المدنية.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، أنّ مصر عبر تاريخها أسست لمفهوم المدنية والحداثة في كل العصور: «في كل العصور القديمة كانت مصر سابقة للعالم بمسافات زمنية وعلمية كبيرة جدا، ومبهرة لكل الأمم والعصور».

بعض السفن كان يبلغ طولها 50 مترا

وتابعت الإعلامية، أن الدكتور سليم حسن تناول الأسطول الحربي المصري وشكله وتفاصيله: «بعض السفن كان يبلغ طولها 50 مترا وذكرت في عهد الملك سنفرو، وانتقل إلى مديري بحارة السفن العظيمة، إذ إن الجيش المصري لديه أول أسطول بحري في التاريخ، وأقوى أسطول بحري في التاريخ القديم أو في العالم القديم الذي كانت تتسيده مصر».

أول معركة بحرية في التاريخ

وأشارت إلى أن أول معركة بحرية استخدمت فيها القوة البحرية، كانت في تاريخ الدولة المصرية القديمة، وبالتالي فإن الحديث يطول عن تأصيل وتأسيس ما يتعلق بالدولة المصرية القديمة يرتبط جزء كبير منه بالقوة العسكرية وتأسيسها والجيش المصري وتفاصيله وصولا إلى تأسيس أول أسطول بحري في التاريخ، إذ كانت السفن العظيمة تتحرك في وجود قادة من العسكريين والبحارة، إذ إن مهمة البحارة كانت تكمن في التحرك بهذه السفن والعسكريون مهمتهم القتال من خلالها.