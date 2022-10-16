قصواء الخلالي: أتمنى تدريس موسوعة مصر القديمة في المناهج بشكل مبسط

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ موسوعة مصر القديمة للمفكر الراحل سليم حسن تأصيل لتاريخ مصر من زاوية مصرية خالصة، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن تُدرس في المراحل التعليمية المختلفة بشكل مبسط.

وأضافت «الخلالي» خلال تقديم حلقة اليوم الاحد، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «حدوتة مصر تحكيها الدنيا كلها، وأطفال في مدارس مختلفة من العالم يتعلمونها، وكنت سأكون سعيدة لو تم التعامل مع الفصول في المراحل التعليمية المختلفة بمصر، فالطلاب سيكونون سعداء بمعرفة حكايات مصر القديمة وقصص الملوك والمصريين وكيف أنّ تاريخنا مترابطا».

نضال المفكر المصري سليم حسن

وتابعت الإعلامية، أن المفكر المصري سليم حسن ناضل من أجل توثيق الموسوعة، وناضل من أجل الأثر المصري ومجابهتها للقوة الإنجليزية التي كانت موجودة في مصر في هذا التوقيت، مشيرةً إلى أن الجزء الثاني من الموسوعة تناول مدنية الدولة المصرية القديمة، من الأسرة الأولى حتى الأسرة الحادية عشرة، حيث جرى تأسيس المدينة في العالم والفكر المتحضر والحياة الإنسانية بكل روافدها، سواء فكر الدولة أو المؤسسات، والأمور التنظيمية المختلفة، والفكر السياسي والعسكري والاقتصادي والزراعي والصناعي.

موسوعة مصر القديمة هي الأهم

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن موسوعة مصر القديمة هي الأهم فيما كُتب بيد مصرية عن الحضارة المصرية القديمة، مشيرةً إلى أن هذه الموسوعة تضمنت الكثير من المصادر، فهناك قائمة بأهم المصادر القديمة التأسيسية والتأصيلية بالتاريخ والوقائع والأدلة، أي أن موسوعة مصر القديمة مؤسسة كي تكون مصدرًا لتاريخ مصر القديمة.