حبس المتهمة بقتل الطفلة «سجود» في الشرقية.. «كانت بتنتقم من سلفتها»

«كنت عايزة أحرق قلب أمها».. بتلك الكلمات اعترفت المتهمة بقتل الطفلة سجود، أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق أمس، ونسبت النيابة العامة للمتهمة وتدعى «انتصار»، تهمة القتل العمد، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وشرحت المتهمة تفاصيل الجريمة على مدار 3 ساعات متصلة، وأرشدت عن أدوات الجريمة.

خطة قتل الطفلة سجود

وشرحت المتهمة «انتصار»، تفاصيل قتل الطفلة «سجود»، داخل منزلها في مشتول بالشرقية أمام النيابة العامة، إذ نفذت الجريمة وقت وجود زوجها في العمل، وكانت بمفردها بمنزلها وظلت تترقب الطفلة حتى وجدتها تلعب بمفردها، فأسرعت نحوها واستدرجتها إلى منزلها بزعم إعطائها نقود لشراء الحلوى، ولم تستغرق سوى 5 دقائق فقط في تنفيذ الجريمة، حيث وضعت رأس الطفلة في الماء ولم تتركها إلا وهي جثة هامدة.

تفاصيل القبض على قاتلة الطفلة «سجود»

وعاينت النيابة العامة، مسرح جريمة قتل الطفلة «سجود»، وتحفظت على الأدوات المستخدمة في القتل، وواجهت المتهمة بأدلة الاتهام، بعد أن نجحت أجهزة الأمن في فك ملابسات القضية وألقت القبض على المتهمة التي انهارت واعترفت بتفاصيل جريمتها بقولها، إنها قررت تنفيذ الجريمة بدافع الانتقام من سلفتها، لوجود خلافات أسرية بينهما، وأنها استدرجت الطفلة إلى منزلها في مشتول بعد أن جهزت جردل ماء، وقتلتها خنقًا بالماء.

عقوبة القتل العمد

وعن عقوبة المتهمة، قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفق قانون العقوبات، تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».