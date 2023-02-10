افتتاح معرض «أهلا رمضان» في قرية منقباد بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار فتح المزيد من معارض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية المخفضة والوصول إلى القرى والتجمعات لتخفيف العبء عن المواطنين، والاطمئنان عن توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعارها المخفضة والمعلن عنها.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

افتتاح 20 معرضا للسلع الغذائية

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 20 معرضًا، يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية ومشاركة كبرى الشركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، منوهًا إلى تنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى نهاية الشهر الكريم، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

مستلزمات شهر رمضان

وكان المحافظ قد أناب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، في افتتاح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة في قرية منقباد بمركز أسيوط، حيث افتتح السكرتير العام المساعد المعرض بحضور حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونوابه، وتجول داخل المعرض.

وأشاد بجودة المعروضات وأسعارها التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%، وتناسب مختلف الفئات، وقدم الشكر لكل التجار والموزعين المشاركين، كما أجرى حوارًا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسر، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.