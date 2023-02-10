تنفيذ يوم حقلي للنهوض بزراعة القمح في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء

أضاف محافظ الشرقية في بيان للمحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

تنفيذ يوم حقلي إرشادي لمزارعي عزبة صدقي

أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقلي إرشادي لمزارعي عزبة صدقي التابعة للوحدة المحلية لقرية بني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر عن زراعة محصول القمح في حضور الدكتور دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث والمهندس هاني صلاح أخصائي القمح بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة أولاد صقر الزراعية وعدد من المزارعين وذلك بأحد الحقول الإرشادية بالقرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ اليوم الحقلي هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للقمح والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وكذلك كيفية الاعتدال في الري وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الري مباشره، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وفتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.