باحث سياسي: أمريكا تأخرت في رفع القيود على تحويل الأموال إلى سوريا

قال علاء أصفري، كاتب وباحث سياسي، إنه لا يزال الكثير من الضحايا أسفل الأنقاض في سوريا، لافتًا إلى أنه بالأمس كانت 60 دولة في تركيا تعمل على المساعدة في أعمال الإغاثة، بينما في سوريا الوضع محليا وهناك بعض الفرق العربية من مصر والإمارات والجزائر وإيران وروسيا وهذه جهود غير كافية، مؤكدا أن أمريكا تأخرت في رفع القيود على تحويل الأموال إلى سوريا.

وضع كارثي

وأضاف أصفري، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ليس هناك معدات ثقيلة تساعد في إزالة الأنقاض في سوريا، وهذا أدى إلى وضع كارثي، لافتًا إلى أن هناك المئات الآن تحت الأنقاض، ولن تستطع الجهات الحكومية الوصول إليهم.

خطوة جزئية

وأشار إلى أن القرار الأمريكي بإرجاء القيود التي كانت مفروضة على تحويل الأموال من وإلى سوريا، خطوة جزئية في الطريق الصحيح نتيجة الضغط الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن التحويل من الخارج أصبح الآن خارج العقوبات لمدة 6 أشهر، ويقصد بها عمليات الإغاثة، مؤكدا أن القرار يؤدي إلى نتائج إيجابية وإن كان متأخرًا جدا.