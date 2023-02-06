سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، وفقا لما كشفت عنه البنوك المصرية المختلفة، صباح اليوم الاثنين.

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

حافظ الدولار على سعره في البنك المركزي المصري، أمام الجنيه، وسجل 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدولار، نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظت العملة الأمريكية على قيمتها مقابل الجنيه في بنك مصر، بنحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم، ببنك قناة السويس، وسجل 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.23 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.33 جنيه للبيع.