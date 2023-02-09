سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم.. مستقر

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، في بداية التعاملات الصباحية في القطاع المصرفي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك صباح اليوم الخميس الموافق 9 فبراير.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.32 جنيه للشراء، و30.42 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم بين 30.30 جنيه للشراء، و30.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم بين 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار، في البنك الأهلي اليوم نحو 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.