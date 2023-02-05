سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

نشرت البنوك المختلفة، صباح اليوم، آخر تحديثات لأسعار العملات ومنها سعر الدولار اليوم، حيث استقرت العملة الأمريكي بشكل واضح في مقابل الجنيه المصري.

لذا وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، نحو 30.24 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.23 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.33 جنيه للبيع.