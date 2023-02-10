ارتفاع الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 4.3%

ارتفع الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر من عام 2022، متراجعًا من الارتفاع المعدل بالزيادة بنسبة 7.3% في نوفمبر، وأقل قليلاً من توقعات السوق بزيادة 4.5%، وسجل إنتاج الكهرباء أكبر زيادة 10.4%، يليه التعدين 9.8% والتصنيع 2.6%.

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، نما قطاعا السلع الأولية والرأسمالية بنسبة 8.3 في المائة و7.6 في المائة على التوالي في ديسمبر، على الجانب المعتمد، لوحظ ارتفاع أكبر في السلع الأولية 8.3%، والبناء 8.2%، ورأس المال 7.6% والسلع غير المعمرة، بينما تقلصت السلع الوسيطة بنسبة 0.3%، والسلع المعمرة بنسبة 10.4% بالنظر إلى الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2022، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.4%.

مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%

فيما شهد سوق الأسهم في الهند خسائر أسبوعية، وانخفض مؤشر BSE Sensex بمقدار 123.5 نقطة أو 0.2% ليغلق عند 60682.7 يوم الجمعة، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي.

رفع بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة

ورفع بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع معدل إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.5% لكنه ترك الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات حيث ظل التضخم الأساسي في الهند مرتفعًا، وفي غضون ذلك، توقعت رويترز أن تضخم التجزئة في البلاد من المرجح أن ينتعش إلى 5.9٪ في يناير من 5.72٪ في الشهر السابق، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.