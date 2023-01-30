الهند تحيي الذكرى الـ75 لاغتيال غاندي.. «دقيقتان صمت على روحه»

ذكر رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، يوم الاثنين، المهاتما غاندي في الذكرى الخامسة والسبعين لاغتياله، مشيدا بكل من ضحى بأرواحه من أجل الوطن، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، «أنا أنحني للمهاتما غاندي، وأتذكر أفكاره العميقة، كما أنني أحي جميع الذين استشهدوا في خدمة أمتنا، لن تُنسى تضحياتهم أبدًا وسوف نستمر في تعزيز عزمنا على العمل من أجل تنمية متطورة».

حزب المؤتمر الهندى يشيد بالمهاتما غاندى

فيما أشاد حزب المؤتمر الهندي بالمهاتما غاندي، وكتب الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات تويتر، «التحية فى ذكرى وفاة والد الأمة المهاتما غاندي، الذي قدم للعالم بأسره المثل العظيمة للهند، وعلم درس الحقيقة واللاعنف»، وفقا لموقع «إنديا تي في»

وولد المهاتما غاندى في 2 أكتوبر 1869، ببلدة بوربندر بولاية غوجارات، وتبنى المهاتما غاندي مفهوم المقاومة غير العنيفة، وكان في طليعة الكفاح من أجل الحرية ضد الحكم البريطاني الاستعماري، وتم اغتياله في 30 يناير 1948.

اغتيال غاندى في 30 يناير 1948

وفي هذا اليوم، أصدرت الحكومة المركزية تعليمات للولايات والأقاليم النقابية، بالتزام الصمت لمدة دقيقتين في الساعة 11 صباحًا، لإحياء ذكرى الزعيم والمقاتلين، الذين فقدوا حياتهم خلال النضال من أجل الحرية.

ويُعرف غاندي في جميع أنحاء العالم بأنه أحد أكثر القادة إلهامًا في التاريخ، وكان أول شخص ينظم احتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكم البريطاني.

غاندى حارب من أجل حقوق المرأة

كما حارب غاندي من أجل حقوق المرأة والمساواة، والقضاء على الفقر، ونجح في توحيد الهند بأكملها تحت صراع واحد، وهو أهم الأعضاء الذين ساعدوا الهند في الحصول على الاستقلال.