آخر تطورات الحالة الصحية لـ3 فنانين.. إصابة سميحة أيوب بكسر في الفخذ

تعرض عدد من الفنانين والفنانات لأزمات صحية خلال الآونة الأخيرة، كانت آخرهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي أصيبت بكسر بمنطقة الفخذ استلزم خضوعها لعملية جراحية، حسبما أكد مصدر مقرب منها لـ«الوطن».

وجاءت إصابة الفنانة سميحة أيوب نتيجة لسقوطها داخل منزلها، حيث تبين بعد الأشعة إصابتها بكسر بمنطقة الفخذ، وهو ما تطلب دخولها غرفة العمليات، وبدأت حالتها الصحية في التحسن.

تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر

هناك أيضا الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي تعرض لأزمة صحية في الفترة الأخيرة بسبب أزمات صحية في الكلى والسكر تسببت في حدوث احتباس المياه فى قدمه، وهو لا يزال حتى الآن فى العناية المركزة، وبالفعل تتحسن حالته الصحية، ولكن الأطباء قرروا الإبقاء عليه داخل غرفة العناية لحين تحسن قدمه المحتبسة بالمياه، وذلك حسبما أعلنت نقابة المهن الموسيقية.

كما خضعت الفنانة ياسمين غيث لعملية جراحية كبيرة ودقيقة بسبب إصابتها بمرض السرطان، وبالفعل خرجت منها إلى العناية المركزة وهي لا تزال تحت الملاحظة حتى الآن، وذلك حسبما أعلنت إدارة صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».