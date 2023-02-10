77 فرصة عمل بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه بالإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية توفير 77 فرصة عمل للشباب في مهن «عامل تعبئة، فني خراطة، فني ميكانيكا» بإحدى الشركات، وتبدأ المرتبات من 3500 جنيه، بالإضافة لبعض الامتيازات الأخرى مثل بدل الانتقالات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فرص العمل في الإسكندرية، وذلك بعدما تم عقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية بالتنسيق مع مجمع عمال مصر، حيث تم تسليم عقود العمل للشباب والاتفاق على مستحقاتهم المالية، وذلك كجزء من الفرص بينما لا يزال هناك فرص أخرى شاغرة تحتاج إلى متقدمين مؤهلين لها.

فرص عمل شاغرة بالإسكندرية

وقال محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إنه تم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا المقابلة الشخصية لعدد 23 من المتقدمين، وتم قبول 32 من المتقدمين وجار استكمال الأوراق المطلوبة، لافتا إلى وجود عدد آخر من فرص الوظائف الخالية ويمكن التقديم إليها لعقد لقاءات شخصية.

فيما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تسعى لتوفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب.

شروط فرص عمل في الإسكندرية

وأشار إلى أن شروط شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن من 20 إلى 35 سنة، على أن يتم التواصل في مبنى المديرية للتقديم.