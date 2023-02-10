محافظ سوهاج: تدشين مبادرة «تحدث معه» لمناقشة المؤشرات السكانية

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي وحدة السكان، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية.

وأعلن محافظ سوهاج خلال الاجتماع تدشين مبادرة «تحدث معه»، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة لتنفيذ أهداف مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تمكين الرجل من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعى بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية.

إضافة إلى «تنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، والإدمان، والتدخين، والقيم الحياتية، و التسرب من التعليم، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسرى وتربية الأطفال، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، والحقوق والواجبات»، وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية والتى انتشرت مؤخرا فى مجتمعاتنا، على أن يتم وضع خطة متكاملة لتنفيذ أنشطة المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة التي تستمر لمدة شهرين.

مبادرة سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك

استعرض الاجتماع تقرير مبادرة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، التي أطلقها المحافظ للتوعية بالمشكلة السكانية وتداعياتها الخطيرة على التنمية، حيث قامت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بتقديم خدمات تنظيم الأسرة بـ 177 وحدة صحية بـ5 مراكز وعمل ندوات توعوية بالاستعانة بالرائدات الريفيات عن طريق الزيارات المنزلية التثقيفية وزاد معدل الإنجاز مقارنة ببداية المبادرة بنسبة 163% زيادة في عدد السيدات المستهدفات بالمبادرة.

تنفيذ 23 ندوة توعوية

وقامت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع منسقي وحدات السكان بالمراكز والوحدات القروية والجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ 23 ندوة توعوية والتي لاقت تفاعلا جيدا من المواطنين، بالإضافة إلى الندوات والأنشطة التثقيفية التي قامت بتنفيذها كل من التربية والتعليم والجامعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وهيئة محو الأمية والقومي العاملة والشباب والرياضة والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومؤسسات المجتمع للتوعية بأهمية المشكلة زيادة السكانية وآثارها السلبية على المجتمع والتنمية.