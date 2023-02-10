«غرفة السياحة»: إيرادات القطاع بلغت 9 مليارات دولار خلال 2022

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إيرادات السياحة المصرية خلال عام 2022 بلغت نحو 9 مليارات دولار، وذلك وفقًا لمواقع عالمية متخصصة في حساب الإيرادات السياحية، وفقًا لمعدلات الإنفاق اليومي للسياح، لافتًا إلى أن أعداد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي بلغ نحو 8.3 مليون، لافتًا إلى أن تلك الأرقام تبدو جيدة في ظل فرض العديد من الدول حظر على سفر مواطنيها للخارج بسبب تداعيات جائحة كورونا مثل دول الشرق الأقصى.

نستهدف تحقيق 13 مليار دولار العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ القطاع السياحي يستهدف وصول الإيرادات السياحية خلال العام الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، وذلك بزيادة تبلغ أكثر من 40% على الأقل، وتابع: «السياحة المصرية بدأت خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد خلال السنوات التي تلت جائحة كورونا باستخدام سياسة الكيف وليس الكم في جذب السياح، بما يعني استهداف السياح من ذوي الإنفاق المرتفع».

مؤشرات الحركة السياحية خلال 2023

وأشار «فاروق» إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهر ونصف الذين مروا من عام 2023، تبدو مبشرة في ظل وجود نسب حجوزات مستقبلية جيدة للقدوم إلى مصر خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.

ولفت إلى أن 2023، سيشهد قدوم أعداد جيدة من سياح دول الشرق الأقصى، خاصة الصين والهند بالإضافة إلى سياح أوروبا، لا سيما القادمين من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، علاوة على سياح أمريكا ودول أمريكا اللاتينية الذين يزورون المدن الأثرية والثقافية المصرية.

وأحتلت ألمانيا المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال عام 2022، وجاءت إسبانيا في المركز الأول عالميًا، كأكثر الدول إرسالًا للسياح إلى الأقصر وأسوان.