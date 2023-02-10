مايا دياب تؤجل حفليها في عيد الحب.. وشقيقتها: عيب حد يغني وناس ماتت في زلازل

قررت النجمة اللبنانية مايا دياب تأجيل حفليها اللذين كان مقرر إقامتهما بمناسبة عيد الحب يومي 13 و14 فبراير الجاري في لبنان والإمارات، وذلك حداداً على ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا ولبنان، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وقالت جريس دياب، شقيقة مايا دياب والمسؤولة عن إدارة أعمالها، لـ«الوطن»، إن مايا أجلت حفليها وكل ارتباطاتها الفنية بسبب حزنها الشديد على ما حدث، مضيفة: «عيب حد يغني في الظروف دي، بخاصة وأن موضوع الهزات الأرضية لم ينته بعد».

شقيقة مايا دياب: ما حدث كارثة إنسانية بكل المقاييس

وتابعت شقيقة مايا دياب: عدد الضحايا يزيد من ساعة لأخري، فضلاً عن المفقودين تحت الركام والأنقاض، وكذلك المشردين الذين فقدوا بيوتهم في الزلزال، وأصبحوا بلا مأوى في هذه الأجواء قارسة البرودة، فما حدث ما هو إلا كارثة إنسانية بكل المقاييس.

مايا دياب تنعى ضحايا الزلزال

وكانت مايا دياب قد حرصت على نعى ضحايا الزلزال عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، واصفة ما حدث بالكارثة التي يصعب تخطيها، بحسب قولها.