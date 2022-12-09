رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
12:55 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر بنجاح استضافة كأس العالم.

وأكد بن سلمان، خلال كلمته في القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين في الرياض، أنّ التعاون الوثيق بين الدول الخليجية سيؤدي إلى سرعة تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها الشرقية.

وقال محمد بن سلمان: «تؤكد المملكة دعمها الكامل للجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما تؤكد المملكة ضرورة التزام إيران بالمبادئ الدولية بالتزاماتها النووية والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافظة على مبدأ حسن الجوار».

اقرأ المزيد:

محمد بن سلمان: المواطن السعودي أعظم ما تملكه بلادنا للنجاح

بوتين يشكر محمد بن سلمان على مساهمته الفاعلة في إنجاح تبادل الأسرى

بن سلمان: مباحثاتي مع ماكرون تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

قمة بن سلمان وماكرون في فرنسا تبحث تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

بن سلمان: طاقتنا الإنتاجية من البترول لن تزيد على 13 مليون برميل يوميا

بن سلمان يدعو إيران إلى الالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول
بقلم شريف سليمان