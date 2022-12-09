ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر بنجاح استضافة كأس العالم.

وأكد بن سلمان، خلال كلمته في القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين في الرياض، أنّ التعاون الوثيق بين الدول الخليجية سيؤدي إلى سرعة تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها الشرقية.

وقال محمد بن سلمان: «تؤكد المملكة دعمها الكامل للجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما تؤكد المملكة ضرورة التزام إيران بالمبادئ الدولية بالتزاماتها النووية والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافظة على مبدأ حسن الجوار».