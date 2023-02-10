الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية

حذرت هيئة الارصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية في الطقس اليوم، وذلك على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الارصاد الجوية، فى بيان صادر عنها أن درجات الحرارة اليوم ، ستشهد ارتفاع بين درجة ودرجتين، مما يعمل على تحسن طفيف فى حالة الطقس، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، مع وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مطروح الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية والدقهلية وبورسعيد و، ودمياط، وكلا من مدينتي رفح والعريش، ووسط سيناء، وهي أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 30 %.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية.

- القاهرة 18 - 10

- العاصمة الإدارية 18 - 09

- أكتوبر 18 - 09

- بنها 18 - 10

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 17 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 18 - 0

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 17 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 17 - 10

- رفح 17 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 14 - 05

- كاترين 13 - 03

- الطور 20 - 09

- طابا 17 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16 - 12

- مطروح 16 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 22 - 13

- مرسى علم 23 - 13

- شلاتين 22 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 20 - 7

- أسيوط 21 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 23 - 9

- الأقصر 24 - 8

- أسوان 24 - 10

- الوادي الجديد 23