قناة الحياة تستعرض بروتوكول تعاون بين تحالف العمل الأهلي و«سيتي كلوب»

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «التحالف الوطني يوقع بروتوكول للتعاون المشترك مع شركة سيتي كلوب».

التنمية على المستوى الرياضي والثقافي

وقال العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، إن البروتوكول يعد الخطوة الأساسية لاستكمال المنظومة، والمتمثلة في اكتشاف المواهب والتنمية على المستوى الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي وهذا هو دور الشركة.

وأبدى «مرجان» سعادته بتوقيع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، البروتوكول مع «سيتي كلوب» على مستوى محافظات مصر كلها.

وأوضح المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر، أنه سيجري استثمار مقرات «سيتي كلوب» في العديد من المحافظات سواء في المنوفية أو القليوبية أو محافظات الصعيد.

جذب مجموعة من المتطوعين

وأشار «موسى» إلى أن المؤسسات في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مثل مؤسسة صناع الحياة ستجذب مجموعة من المتطوعين سواء من أعضاء النادي أو آخرين يرغبون في التطوع بالمبادرة.