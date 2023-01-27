مؤسسة صناع الخير لـ قناة الحياة: تدريب 50 سيدة من الفيوم على الحرف اليدوية

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونا عن إنشاء مركز الاستدامة لتوفير مصادر دخل إضافية للمرأة المعيلة في محافظة الفيوم.

تدريب 50 سيدة

وقال عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن خلال المؤسسة، يحتفل باستقبال 50 من السيدات القرويات المعيلات بقرية «دار السلام» والقرى المجاورة لها بمحافظة الفيوم، ليبدأ معهن رحلة تدريب وتأهيل على صناعة المشغولات اليدوية والسجاد اليدوي.

أوضح أنور أبوزيد المدير الفني المسؤول عن مركز الاستدامة بالفيوم، إنه في خلال 4 أشهر ستكتسب السيدات المتدربات للمهارات اللازمة ليكن «صنايعية» محترفات للمجال.

رد فعل السيدات على التدريب

وقالت إحدى السيدات إنها قررت تعلم الأشغال اليدوية، هي و4 من أبنائها، للاستفادة من تلك المهارة والكسب ماديا أيضا، متابعة: «سمعت عن المشروع فجيت اشتركت».

وأشارت أخرى إلى أنها تعلمت السجاد اليديوي من خلال المركز، متابعة: «مش محتاجة لحد وفتحت بيتي، وقدموا لي فرصة عمل»، وأضافت ثالثة: «تعلمت الغرزة والخيط، وبدأوا في تدريبنا وبنكسب كمان».