إدارة الكوارث التركية: رصد 1600 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، إن زلزال تركيا تبعته هزات ارتدادية، ورصدنا حتى الآن 1600 هزة ارتدادية، ونحث المواطنين على عدم العودة إلى بيوتهم في المناطق المنكوبة.

استمرار عمليات إجلاء المواطنين

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عمليات إجلاء المواطنين تتواصل من المدن التركية الـ 10 المنكوبة بالزلزال، وأنها تعمل على إجلاء المواطنين بكل السبل المتاحة برا وبحرا وجوا، لافتة إلى أن على المواطنين عدم التجاوب مع أي توجيهات تصدر عن جهات غير رسمية.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 23500 في تركيا وسوريا

ووصل عدد الضحايا إلى 23500، في تركيا وسوريا ونحو 77 ألف مصاب.

الزلزال الأعنف منذ عام 193

وذكرت تقارير أن الزلزال هو الأعنف منذ زلزال أرزينجان الذي حدث في عام 1939، إذ تسبب في انهيار آلاف المباني السكنية، وقالت منظمة الأمم المتحدة إننا نبحث تأمين مساعدات لـ874 ألف شخص بعد زلزال تركيا وسوريا.

وضرب زلزال تركيا وسوريا في الساعات الأولي من صباح الاثنين الماضي، وكانت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى انهيار مئات المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى البلاد، وتسبب في خروج السكان من منازلهم في حالة من خوف وذعر.