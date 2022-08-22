السجن 10 سنوات لمسن في قضية خطف طفلة والاعتداء عليها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 10 سنوات للسائق المتهم بخطف طفلة بالتحايل والإكراه والاعتداء عليها، في القضية التي شهدت تباين في عمر المتهم والمجني عليها، إذ أن الجاني رجل على أعتاب السبعين من عمره، بينما الطفلة لم تكمل 13 عاما، مستغلا إصابتها بنسبة إعاقة ذهنية ليفعل فعلته، على الرغم من كونه يربطه جيرة مع والدها، ضاربا بكل ذلك عرض الحائط.

تفاصيل الاعتداء على الطفلة

جاء الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار ياسر ابراهيم هندي وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، في القضية المقيدة برقم 11029 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة مينا البصل، التي بدأت أحداثها عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوصول بلاغ من والد المجني عليها، بتهم سائق بخطف نجلته للتحرش بها، وهتك عرضها بدائرة القسم.

جارة تكشف جريمة المتهم

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، حينها، قيام المتهم «م.إ.م» 69 سنة، سائق، بخطف المجني عليها «ج. ص. م.» 13 سنة بعد أن استوقفها حال سيرها بالطريق العام، واقتادها عنوة إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء، وصعد بها إلى محل سكنه، واعتدى عليها بالتهديد والقوة.

جريمة الرجل، انكشفت عقب نزول الفتاة من الشقة، حيث شاهدتها سيدة من الجيران، في حالة خوف، وبسؤالها عن سبب تواجدها، أقرت بقيام المتهم باستدراجها إلى الشقة.

المتهم تربطه جيرة بوالد المجني عليها

تبين أن المتهم تربطه علاقة جيرة، بوالد المجني عليها، وأوضح والد المجني عليها، أن نجلته لديها نسبة إعاقة، وتم ضمها إلى مدارس الدمج.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة لمباشرة التحقيقات، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.