وزارة الزراعة: تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات وتصدير الفائض

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بتوفير احتياجات المواطن المصري، وحققت اكتفاءً ذاتيًا من كل محاصيل الخضروات، وتصدر الفائض إلى الخارج.

خطة للنهوض بالزراعة التعاقدية

وأضاف «القرش» فى مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على قناة «dmc»، أن الدولة المصرية وضعت خطة في الفترة المقبلة للنهوض بالزراعة التعاقدية، ولاسيما زراعة محصولي الذرة وعباد الشمس، لضمان سعر عادل للفلاح من جانب، وعلى جانب آخر توفير الزيوت للمواطنين.

وأوضح معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الزراعة التعاقدية تضمن للمزارع حافزا لزراعة المحاصيل المطلوبة، مؤكدا: «الدولة المصرية تتحمل كثيرا لدعم المزارعين وتوفير المحاصيل المطلوبة والاستراتيجية».

معهد المحاصيل الحقلية

وتفقدت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، محصول القمح بمحافظة بني سويف إذ يصل عدد الحقول الإرشادية بها إلى 794 حقلا إرشاديا بالتعاون بين قسم بحوث القمح ومشروع ترشيد استخدام المياه في الري والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.