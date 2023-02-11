حبس متهم عثر بحوزته على مخدرات بمليون جنيه في الشرقية 4 أيام

تجرى جهات التحقيق بالشرقية تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مليون و160 ألف جنيه، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وإرسال عينة منها الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة الترويج لنشاطه الإجرامي على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية لمخدر الأيس الشابو وزنت 1.250 كيلوجراما وكمية من مادة زيت الميثامفيتامين المخدر وزنت 15 جراما وكمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع وزنت 28 كيلوجراما، عدد 5 زجاجات لمادة الإيثانول الكحول الإيثيلي.

كما تم ضبط كمية من الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع وكمية من العبوات الفارغة الخاصة بمستحضرات التجميل وسيارة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وعقب مواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها واستخدامه لعبوات خاصة بمستحضرات التجميل للتمويه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و160 ألف جنيه.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن عقوبة كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة، تصل إلى السجن والغرامة المقررة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.