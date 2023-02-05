«الصحة» تطلق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ20 محافظة خلال فبراير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 54 قرية بـ20 محافظة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، في الفترة من 4 حتى 23 فبراير الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ إطلاق القوافل يأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى أن القوافل تضم خدمات الصحة الإنجابية مع تقديم المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، إلى جانب تقديم خدمات السونار مجانا.

القوافل تقدم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة

وتابع «عبدالغفار»، أنّ القوافل تقدم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيي النساء، ومجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنّه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث تُعرض منتجات نوادي المرأة خلال الحملات، موضحا أنّ جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيمانا من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

أماكن تنفيذ القوافل

وأضاف «عباس»، أنّه يتم تعريف المواطنين بموعد وأماكن تنفيذ القوافل، كما تقوم الرائدات الريفيات بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، مشيرا إلى أنّه يتم تنظيم ندوات أثناء القافلة لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أنّ مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك http://www.facebook.com/egypt.mohp