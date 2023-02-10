 نصائح مهمة للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن التفاصيل الكاملة لوظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن أبرز شروط المسابقة تتمثل في أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وعلى أساس ذلك قدّم خبراء تربويون، نصائح مهمة للمتقدمين للمسابقة، ترصدها «الوطن» في التقرير التالي.

موعد التقديم لوظيفة معلم مساعد فصل

أكدت مرفت عويس الخبيرة التربوية، أن التقديم لوظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم سيكون يوم 23 فبراير الجاري، وهناك متسع من الوقت، ويعتبر فرصة جيدة للتحضير للمسابقة، واستيفاء كل الأوراق والشروط المطلوبة، موضحة أن شروط هذه المسابقة هذه المرة أفضل من السنوات السابقة سواء في التقدير الجامعي أو شرط السن.

وأضافت أن المسابقة متاحة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وهو ما يعني أنها تستهدف شريحة مهمة، مشددة على المتقدمين بضرورة الاطلاع على المناهج الجديدة وفلسفة التعليم فيها القائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن معرفة الجوانب التربوية بشكل جيد حتى يكون المتقدم على وعي كامل بكل ما يدور في العملية التعليمية.

الاطلاع على مناهج وزارة التربية والتعليم الجديدة

من جانبها، أكدت الدكتورة إيلارية عاطف الخبيرة في المناهج وطرق التدريس، أنه يجب على المتقدمين لوظيفة معلم مساعد فصل، الاستعداد الجيد سواء على المستوى الأكاديمي والتربوي والاطلاع على مناهج وزارة التربية والتعليم الجديدة.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه يمكن للراغبين في التقديم لمسابقة التربية والتعليم، التدريس بشكل تطوعي هذا العام ليكون المعلم في حالة استعداد لوظيفة المعلم عند خوض تجربة الاختبار.