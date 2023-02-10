مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها في حادث تصادم بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شقيقها ووالدتها إثر حادث تصادم في مدينة الزقازيق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين إصدار النيابة العامة تصريحا بالدفن.

بلاغ بوفاة طفلة وإصابة شقيقها ووالدتها

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم في شارع عام بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن مصرع الطفلة سيلا محمود حماد 7 سنوات، وإصابة شقيقها آدم محمود حماد، 10 سنوات ووالدتهما إسراء 35 عاما.

نقل المصابون إلى المستشفى والتحفظ على الجثة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالزقازيق لمباشرة الواقعة وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى، ونقلت الطفلة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وإعداد تقرير بسبب الوفاة للتصريح بالدفن.