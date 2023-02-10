رئيس «حماية المستهلك» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: المنافسة بين التجار في مصلحة المواطن

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الاقتصاد الحر ليس معناه الحرية في وضع الأسعار من قبل التجار، بل يقوم على مفهوم حماية المنافسة، وهو عقيدة مستقرة في السوق التجارية وتصب في مصلحة المستهلك، لافتا إلى أن مصر أنشأت جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز حماية المستهلك.

الاقتصاد الشمولي

وأوضح «حسام الدين»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية رانيا هاشم، أن حماية المستهلك والمنافسة هما ذراعي الاقتصاد الحر، لافتا إلى أن مفهوم الاقتصاد الشمولي يشير إلى فرض التسعيرة الجبرية، وهناك مادة قانونية لمواجهة أي ظواهر جديدة مثل ظاهرة الخبز والأرز التي حدثت من أشهر، بارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتحرك جهاز حماية المنافسة بدراسة متعمقة، ويعرض على رئيس الوزراء فرض سعر محدد لفترة محددة.

حماية المعاملات التجارية

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتابع حماية المعاملات التجارية، ويحمي أطراف المعاملة من تاجر ومستهلك، ويؤدي ذلك لانضباط الأسعار، فالمنافسة في صالح المستهلك، لافتا إلى أن المستهلك يبحث عن السلع الأرخص ثمنا بجودة متوسطة، ومستهلك آخر يقبل بسلعة أرخص منها نظرا لظروفة المادية، والجودة ليست متروكة للتجار بل تحكمها هيئة الرقابة على المواصفات وتحدد المعايير المناسبة للمستهلك.