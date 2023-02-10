رئيس «حماية المستهلك» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: دورنا منع احتكار السلع

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المنافسة يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار، كونها الأسباب الرئيسية لرفع أسعار المنتجات، ويحدد القانون تسعيرة لفترة مؤقتة، لافتا إلى أن حماية المستهلك يؤكد على منع إخفاء السلع أو حجبها عن التداول.

جهاز حماية المستهلك مختص بالسلع غير الغذائية أيضا

وأوضح «حسام الدين»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى تسعير الأرز والسائب والمعبء في الفترة الأخيرة لمواجهة أي مشكلات، وجهاز حماية المستهلك له اختصاص أصيل إضافة للسلع الغذائية هو السلع غير الغذائية، نظرا لقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء بهذا الدور بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن ذلك لم ينتقص من صلاحيات الجهاز ولكنه منح الجهات ذات الخبرة الأكبر في التعامل، ويفتح المساحة لحماية المستهلك في التعامل مع العمليات التجارية.

مباحث التموين وحماية المستهلك

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وحماية المستهلك هي الجهات المعنية بالرقابة على المعاملات التجارية وصلاحية المنتجات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه مرصد يعمل على مفهوم الإعلام المضلل، ويرصد الإعلانات المضللة المذاعة على شاشات التلفزيون، لرصد المنتجات غير الصالحة أو المخالفة التي تقوم على الغش التجاري، وخاصة القنوات التي يجري بثها من خارج مصر.