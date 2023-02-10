رئيس «حماية المستهلك» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نسعى لتطوير طرق التواصل مع المواطنين

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق خدمة تلقي الشكاوى من خلال رقم 01577779999، ويسجل الجهاز تلقائيا الشكوى ويعطي رقمها للمتابعة، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن الشكاوى الموجهة من مجلس الوزراء.

تطوير طرق التواصل

وأوضح «حسام الدين»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الجهاز يسعى دائما لتطوير طرق التواصل مع المواطنين وتيسيرها من أجل حل مشكلات المواطنين وتوفير المؤشرات المحدثة عن الظواهر والمخالفات التي تحدث بشكل دائم، ومن خلال دراسة الشكاوى يتم تحديد الظواهر والمناطق التي تنتشر بها ومن ثم يتم علاجها من جذورها بالتعاون مع الجهات المعنية.

الفاتورة التجارية

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن جزءًا كبيرًا من الشكاوى لا يمكن التعامل معها بسبب عدم وجود ما يدل على عملية البيع مثل الفاتورة التجارية، ولابد أن نستغل كل منصات الإعلام لزيادة الوعي بحقوق المستهلك، لافتا إلى أن شكوى المواطن مهما كانت يتم بحثها والتوجه لحلها في موقع المشكلة.