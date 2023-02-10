رئيس «حماية المستهلك» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نرصد الإعلانات المضللة

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 75% من القنوات الموجودة على التلفزيون تبث إرسالها من خارج مصر، أما القنوات التابعة لـ «نايل سات» فتخضع للرقابة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي حالة رصد أي إعلان مضلل يجري التعامل معه وإيقاف عرضه.

رصد الإعلانات المضللة

وأوضح «حسام الدين»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية رانيا هاشم، أن 95% من حالات رصد الإعلانات المضللة يجري من خلال «مرصد الإعلان المضلل»، وكذلك متابعة الحالات التي يتحدث المستهلكون عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك إعلانات غير مباشرة تحدث في مواسم التصفيات، فنجد أن المحال تعرض خصومات تصل لـ 50% بالرغم من عدم وجودها في الحقيقة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

جهاز حماية المستهلك

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن جهاز حماية المستهلك ينسق مع شرطة التموين وأجهزة الرقابة لرصد أي عمليات مشبوهة وإعلانات مضللة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتا إلى أن الجهاز لديه جميع قنوات الاتصال مع المستهلكين، ويمكن للمواطن التقدم بالشكوى في أي من فروع الجهاز الموجودة على مستوى الجمهورية، أو الاتصال من خلال الرقم الساخن 19588، وهي خدمة مجانية يمكن التواصل مع الجهاز من خلالها.