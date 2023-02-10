السيناريست بشير الديك لقناة الحياة: أخدت فكرة «ضد الحكومة» من مقالات الكاتب وجيه أبو ذكري

تحد الكاتب والسيناريست بشير الديك عن عدد من أعماله الشهيرة العالقة في أذهان الجمهور وذاكرة السينما المصري، قائلا إن الكاتب وجيه أبو ذكري كان يكتب مقالات عن محامي التعويضات بجريدة «الأخبار»، وأخذ فكرة فيلم «ضد الحكومة» من تلك المقالات، متابعا: «فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان».

فيلم سواق الأتوبيس

وأضاف «الديك» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: «محمود ياسين كان يرغب في تغيير نهاية فيلم مع سبق الإصرار ولكني رفضت، وفيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، والانفتاح الاقتصادي كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج الفيلم ورشح عاطف الطيب له».

محامي التعويضات بجريدة الأخبار

وأشار الكاتب والسيناريست بشير الديك إلى أنه نشر قصصا قصيرة في جريدة «المساء» وفي ليبيا وسوريا في بداياته، مضيفا: «فيلم أغنية على الممر كان سببا في عدم تحويل أول رواياتي لفيلم بسبب منع المخرج على عبد الخالق من العمل».