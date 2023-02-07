بشير الديك يكشف عن مفاجآت بمشواره مع إيمان أبو طالب على قناة الحياة

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة في حلقة استثنائية وبعد غياب، أسطورة السيناريو الكاتب القدير بشير الديك، في حلقة يكشف فيها العديد من المفاجآت والأسرار.

عام على انطلاق برنامج بالخط العريض

تأتي الحلقة تزامنا مع مرور عام على انطلاق البرنامج على شاشة قناة الحياة، وقالت الإعلامية إيمان أبوطالب: «بالتزامن مع عيد ميلاد برنامج بالخط العريض، وإطفاء شمعته الأولى، تكتمل الفرحة، بحلقة أكثر من رائعة مع أسطورة السيناريو في مصر والعالم العربي الأستاذ الكبير بشير الديك، صاحب التاريخ الحافل والأعمال الخالدة».

وأضافت «أبوطالب»: «هذه الحلقة مسك الختام في العام الأول للبرنامج، وكما عودناكم على التميز والانفرادات الإعلامية والضيوف أصحاب التاريخ الطويل والأصالة والعراقة، فهذا ما يميز برنامج بالخط العريض، فإننا نحتفل معكم بهذه الحلقة، التي تأتي تتويجًا لمسيرة البرنامج، لتكتمل فرحتنا معًا بالخط العريض، وكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة، شكرًا من كل قلبي إدارة تليفزيون الحياة الأعزاء».

خلاف بين أحمد زكي وعادل إمام

ويجيب الديك، خلال الحلقة، لأول مرة عن سؤال: «هل حدث خلاف بين الفنان الراحل أحمد زكي، والزعيم عادل إمام بسبب فيلم الحريف؟ وسر خلافه في بداية مشواره، مع الفنان الراحل محمود ياسين.. ويكشف الكاتب القدير خلال حلقة الجمعة المقبلة، عن ندمه الشديد من قراره بعدم كتابة اسمه على فيلم "الهروب"، كما يحكي كواليس فيلمه الشهير "ضد الحكومة" بطولة أحمد زكي».

وقال بشير الديك، إن هناك العديد من الفنانين الحاليين، يمكن أن يكتب لهم مثل:« نيللي كريم وأحمد حلمي»، قائلا: «أحب أكتب لهم أوي».

لبلبة توجه له رسالة لبشير الديك

ووجهة النجمة القدير لبلبة، رسالة حب للكاتب بشير الديك، خلال مداخلة هاتفية له، قائلة: «يا أستاذ بشير وحشتني أوي.. مش ممكن أنسى الأيام الحلوة اللي بتمناها ترجع تاني.. مبسوطة أوي إني سمعت صوتك.. كما تحدث الكاتب القدير بكلمات مؤثرة عن وفاة ابنه وهو في عمر الـ14 عاما، قائلا: اللي أنقذني الإيمان بالله والقدر».

يذاع برنامج «بالخط العريض» مع إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء، على شاشة قناة الحياة.