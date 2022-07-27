أعمال مرتقبة لـ بشير الديك في عيد ميلاده.. أبرزها «شلة القروانة»

يُعد الكاتب بشير الديك، واحدًا من المؤلفين الكبار الذين أثروا السينما المصرية، بأعمالٍ فريدة وخالدة في ذاكرة الجمهور، تعاون فيها مع كبار المُخرجين والمُمثلين، حيث إن أرشيفه الفني يضم أكثر من 56 عملاً فنياً، فيما يستطع بقدرته على العطاء حتى الآن، ويواصل رحلته مع الكتابة.

بشير الديك، لديه أعمالٍ جديدة على مستوى الدراما التليفزيونية، يواصل الكتابة عليها حتى الآن، تمهيدًا لخروجها اتباعًا خلال الفترة المُقبلة، لعل أبرزهم «شلة القروانة».

وترصد «الوطن» الأعمال المرتقبة لـ بشير الديك، على هامش الاحتفال بعيد ميلاده الـ78، كونه مواليد 27 يوليو عام 1944، وهم كالتالي:

- «شلة القروانة»

يعمل الكاتب بشير الديك، على مسلسل جديد يحمل اسم «شلة القروانة»، وهو مستوحى من أفلام «الحريف» للفنان عادل إمام، و«النمر الأسود» للراحل أحمد زكي، و«سواق الأتوبيس» لنور الشريف، حيث إن الأحداث تدور حول زملاء أو شلة القروانة الذين أنقذوا مصر في نهاية السبعينيات من مخاطر عدّة.

وانتهى الكاتب بشير الديك، من كتابة 20 حلقة من مسلسل «شلة القروانة»، حيث يتبقى له 10 حلقات فقط حتى الآن، لتبدأ بعدها فترة التحضيرات والبروفات تمهيدًا لانطلاق التصوير، ومن المُقرر أنّ يتولى حسني صالح مهام الإخراج، بينما الإنتاج سيكون لشركة العدل جروب.

الكاتب بشير الديك، قال لـ«الوطن»، إنّ الشركة المُنتجة لم تستقر على أبطال المسلسل حتى الآن، فيما جرى التعاقد المبدئي مع الفنان توفيق عبد الحميد، ومن المُقرر الإعلان عن باقي الممثلين اتباعًا خلال الفترة المُقبلة.

- «الإمبراطور»

المشروع الثاني، الذي تعاقد عليه بشير الديك، بينما يواجه مصيرًا مجهولًا، هو مسلسل «الإمبراطور» والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، فيما سيُجسد دور البطولة الفنان محمد رمضان.

وكشف بشير الديك، في تصريحات لـ«الوطن» أسباب التوقف المُفاجئ للمشروع، خلال العامين الماضيين، قائلًا إنّ العمل توقف بعد موقف أسرة أحمد زكي تجاه هذا العمل، الذي انتهى من كتابة حلقتين منه فقط.

المسلسل تدور أحداثه في مراحل تاريخية حول شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، حيث إنّ العمل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.