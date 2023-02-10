السيناريست بشير الديك لقناة الحياة: أحمد زكي كان مرشحا لبطولة فيلم «الحريف»  

قال الكاتب والسيناريست بشير الديك، إنه خلال العمل على فيلم «الحريف» جرى اقتراح اسم الفنان أحمد زكي، لبطولة الفيلم ولكنه اختلف مع محمد خان، متابعا: «فوجئت بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف لأنه كان مهتما بالأفلام التجارية، وفي هذه الفترة تعرفت على محمد خان من خلال نور الشريف، وأتشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية الواحدة، كما أن عادل إمام لم يتدخل في سيناريو فيلم الحريف».

فيلم «ضد الحكومة»

وأضاف «بشير الديك» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة الحياة: «لم أخف من جرأة فيلم ضد الحكومة»، موضحا أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامه، كما أن فكرة فيلم «ليلة ساخنة» جاءت من سيناريو لرفيق الصبان.

بشير الديك: كتبت فيلم الهروب كاملا ورفضت وضعى اسمي عليه

وتابع: «رفيق الصبان قالي لي يا أجمل من كتب للسينما المصرية وفيلم عصر القوة كان تركيبة مختلفة، ومحمد مختار زوج نادية الجندي طلب مني كتابة فيلم لها فكان عصر القوة، وتشاجرت مع نادية الجندي في باريس بسبب ملابسها الملفتة في فيلم مهمة في تل أبيب، وكتبت فيلم الهروب كاملا ورفضت وضعى اسمي على الفيلم».