الكاتب الصحفي أحمد فايق: زلزال تركيا وسوريا أثار جدلا كبيرا بالأوساط العلمية

قدم الكاتب الصحفي أحمد فايق تعازيه لضحايا زلزال سوريا وتركيا، قائلا إنه حادث أليم وتسبب في وفاة الآلاف، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يخفف هذه الآلام على الجميع.

الحادث أثار جدلاً كبيراً للغاية في الأوساط العلمية

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذا الحادث أثار جدلاً كبيراً للغاية في الأوساط العلمية، لافتا إلى أن برنامج «مصر تستطيع» دائما ما يبحث عن الأسباب العلمية أو المسببات العلمية لكل شيء أو الخلفية العلمية لكل موضوع.

وأشار إلى أن هناك عالما هولندياً، يعمل في معهد في هولندا متخصص في هندسة الكواكب، حيث كتب هذا العالم تغريدة قبل وقوع الزلزال بثلاثة أيام، لافتا إلى أن نص كلامه محتواه بأنه عاجل أم آجلا سيكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 ريختر ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان.

وأوضح أن العالم الهولندي نشر بعد ذلك تغريدة أخرى وكتب فيها: «لا تأخذوا انطباعا بأنه يمكننا التنبؤ بموقع الزلازل.. لا يمكننا ذلك، ولكن نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام».

الزلزال القادم

ولفت إلى أن العالم الهولندي فسر ذلك بشكل علمي، حيث قال إن «الزلازل الكبيرة تسبقها دائما هندسة كوكبية حرجة»، موضحا أن هذا الكلام عارضه علماء من أمريكا وأوروبا وقالوا إن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها بأي شكل من الأشكال.

وأفاد بأن العالم الهولندي أشار إلى أن الزلزال القادم وفقا للهندسة الكويكبية الحرجة في أفغانستان، وسيمتد إلى باكستان والهند وسينتهي في المحيط الهندي.