مصرع سائق في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأزهري ببني سويف

لقي سائق مصرعه اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل عقب اصطدامها بعمود إنارة بطريق الأزهري في مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، تمهيدا للتصريح بدفن الجثة عقب تسليمها لذويها.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وفاة سائق في حادث انقلاب سيارة

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، حيث تبين من التحريات أنه سائق السيارة النقل، ويدعى «عبد التواب كمال عبد العال»، 42 سنة، مقيم الشناوية بمركز ناصر، كما تبين أن عجلة القيادة انحرفت في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود إنارة وانقلابها على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة لبيان سبب الحادث وملابساته تمهيداً للتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.