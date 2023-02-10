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مجلس كنائس مصر 10 سنوات من الطريق للوحدة.. «الوطن» تحتفي بالعيد العاشر للهيئة الكنسية الوطنية (ملف خاص)

كتب:

مصطفى رحومة
10:06 م | الجمعة 10 فبراير 2023
مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس مصر

يطفئ مساء غدٍ «السبت» رؤساء الكنائس المصرية الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية»، الشمعة العاشرة فى مسيرة مجلس كنائس مصر، الذى تم الإعلان عن تشكيله فى يناير 2013، وعُقد أول اجتماع له فى 18 فبراير 2013 فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الاحتفال بالعيد العاشر للمجلس من المقرر أن يقام فى الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التى ستتولى الأمانة العامة للمجلس خلال العامين المقبلين، خلفاً لكنيسة الروم الأرثوذكس، وفقاً للوائح المجلس الذى يعد أول كيان يجمع الكنائس المصرية معاً. فالمجلس الذى كان فكرة للبابا الراحل شنودة الثالث، نبت فى عهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذى جمع رؤساء الكنائس المصرية الخمس الكبرى تحت مظلة واحدة لتعزيز الروابط بين القادة الروحيين بمختلف الكنائس.

«الوطن» تحتفى اليوم بهذا المجلس فى ليلة عيده العاشر، تتلمس خطواته على طريق الوحدة المسيحية، وتوحيد جهوده فى هذا الطريق مهتمة بالشباب والمرأة على وجه خاص، روحياً وثقافياً واجتماعياً، كهيئة كنسية وطنية لا تعمل فى السياسة ولا تتدخل فيها.

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