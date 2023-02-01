«الأسقفية» تستضيف حفل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر

تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في الحادي عشر من فبراير المقبل حفل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر، وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس، وهي: القبطية الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس والأسقفية.

الأمانة العامة لمجلس الكنائس

ويشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية وذلك وفقًا للوائح المجلس التي تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

ويحضر الحفل أيضًا الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

تاريخ مجلس الكنائس

الجدير بالذكر إن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، وهي: القبطية الأرثوذكسية، الإنجيلية، القبطية الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس والأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

ويسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.