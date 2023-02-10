أستاذ طب نفسي لـ«ماما دوت أم»: الزواج ليس شراكة تجارية لنختزله في «حقي وحقك»

قال الدكتور ‏عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الحياة الزوجية يجب أن لا تتضمن أي نوع من أنواع الإجبار، لافتا إلى أن الزوجة يجب أن تساعد زوجها، إذا شعرت أنه في حاجة مالية، دون أي شروط، ولا يجب أن لا نختزل العلاقة الإنسانية في «حقك وحقي»، خاصة في الزواج، فهو ليس شراكة تجارية أو علاقة ندية.

توزيع الأدوار في الأسرة بصورة توافقية

أوضح «عمر» خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، على فضائية «DMC»، أن الأب مشغولا في عمله طوال النهار، ويعود لمنزله ويلتقى أطفاله لوقت محدد، متابعا: «التواجد ليس بدنيا فقط، بل يجب أن يكون تواجدا روحيا مؤثرا في الطفل، وبرغم ذلك التواجد مهم وخاصة في تمارين الأطفال في النادي، ولا بد من توزيع الأدوار في الأسرة بصورة توافقية، ففي سن الأطفال يكون دور الأم كبير، إلى أن يكبروا، ويبدأ دور الأب في سن المراهقة».

دور الأب والأم

وأشار الدكتور ‏عبد الناصر عمر، إلى أن دور الأب والأم يختلف طبقا للمرحلة العمرية، والتوافق على التربية يجب أن يكون بشكل ودي بين الأب والأم، فالعلاقة الإنسانية أمام الأطفال مهمة، وعلى سبيل المثال الطلاق العاطفي، هو الأسوأ نفسيا على الأطفال، فقد يعلمهم البرود في المشاعر.