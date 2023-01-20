ماما دوت أم يستعرض تقريرا عن خدمات تنظيم الأسرة المجانية بالمحافظات

عرض برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، تقريرا تلفزيونيا عن خدمات عيادات تنظيم الأسرة المجانية في جميع محافظات مصر وكيفية المساعدة في تحديد النسل.

كل مركز أسرة يحتوي على ملف عائلي

وقالت الدكتورة منى عبده، مدير مركز سان ستيفانو- صحة الأسرة، إن مركز طب الأسرة يحتوي على ملف عائلي حيث تدخل العائلة كلها عند طبيب أسرة واحد، وداخل الملف العائلي استمارة لتنظيم الأسرة.

وأضافت أن مركز الصحة يقدم خدمات مثل المشورة وتكون قبل الزواج، حيث ترغب من خلالها الفتاة على الزواج على أضمن وسيلة لها وما تحتاجه للتنظيم.

ولفتت إلى وجود نوعين من وسائل تنظيم الأسرة وهما النوع الهرموني وهي عبارة عن كبسولات أسفل الجلد، تتوفر في الوحدات الصحية فقط، كما أن تكلفة اللولب الهرموني مرتفعة للغاية سواء شراءه أو تركيبه والوحدات الصحية تقدمه بالمجان,

ندوات وعيادات متنقلة

وأوضحت أن عيادة تنظيم الأسرة تقدم التثقيف الصحي، فالرائدات الصحيات ينظمون ندوات للتثقيف الصحي، كما ينظم المركز العيادات المتنقلة والقوافل، وهي خدمة مقدمة للأهالي في الشارع,