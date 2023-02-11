وزير التعليم العالي: توفير كل متطلبات الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بمختلف المحافظات اليوم السبت، في استقبال طلابها في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بتعليمات الأعلى للجامعات والمتمثلة في رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، واستمرار فعاليات الأنشطة الطلابية والبدء في محاضرات الترم، والتأكيد على توفير كافة متطلبات الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف لـ«الوطن»، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة للفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى، موكدًا أن الكليات انتهت من اعلان كافة جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني وكذلك التأكيد على رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، بجانب استمرار فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة بجميع الكليات سواء جامعة بني سويف الحكومية أو الأهلية.